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Испания

Сегодня, 17:20

Кроос расстроен уходом Каземиро из «Реала»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что ему грустно от ухода бывшего одноклубника Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Летом бразильский хавбек перешел в команду Эрика тен Хага за 70 миллионов евро.

«Я был удивлен, когда Каземиро ушел. Да, в тот момент было много слухов, но слухи появляются постоянно, а после них, обычно, ничего не происходит. Когда он сказал мне, что уходит, мне было очень грустно. Я вспомнил все совместные моменты и то, сколько всего мы вместе выиграли», — цитирует Крооса Madrid Xtra.

В текущем сезоне 30-летний Каземиро сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Тони Кроос
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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