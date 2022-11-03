Кроос расстроен уходом Каземиро из «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что ему грустно от ухода бывшего одноклубника Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Летом бразильский хавбек перешел в команду Эрика тен Хага за 70 миллионов евро.

«Я был удивлен, когда Каземиро ушел. Да, в тот момент было много слухов, но слухи появляются постоянно, а после них, обычно, ничего не происходит. Когда он сказал мне, что уходит, мне было очень грустно. Я вспомнил все совместные моменты и то, сколько всего мы вместе выиграли», — цитирует Крооса Madrid Xtra.

В текущем сезоне 30-летний Каземиро сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи во всех турнирах.