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Испания

Сегодня, 08:21

Кунде хочет покинуть «Барселону», потому что ему не нравится играть на фланге обороны

Иван Торопцев
Корреспондент
Жюль Кунде.
Фото Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде хочет уйти из клуба, сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, 24-летнему французу не нравится, что его в основном используют на правом фланге обороны. Сам футболист хочет действовать в роли центрального защитника.

Каталонский клуб согласен продать игрока только в случае, если получит предложение в размере 80 миллионов евро или выше.

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
Жюль Кунде
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