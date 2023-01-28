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Испания

Сегодня, 21:41

Защитник «Барселоны» Кунде — о победе над «Жироной»: «На таких стадионах нужно побеждать, несмотря ни на что»

Алина Савинова
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о победе команды над «Жироной» в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:0).

«На таких стадионах нужно побеждать, несмотря ни на что. Это результат нашей кропотливой работы по совершенствованию системы защиты и не только. Сейчас все работают хорошо. Да, мы могли бы сыграть лучше, но нужно признать, что «Жирона» играет очень солидно. Мы победили, и это самое главное», — сказал Кунде после матча.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков. 1 февраля команда сыграет против «Бетиса». Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://barcauniversal.com/pedri-kounde-react-after-girona-0-1-barcelona-have-to-win-no-matter-what/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Барселона
ФК Жирона
Жюль Кунде
0
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