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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о победе команды над «Жироной» в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:0).
«На таких стадионах нужно побеждать, несмотря ни на что. Это результат нашей кропотливой работы по совершенствованию системы защиты и не только. Сейчас все работают хорошо. Да, мы могли бы сыграть лучше, но нужно признать, что «Жирона» играет очень солидно. Мы победили, и это самое главное», — сказал Кунде после матча.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков. 1 февраля команда сыграет против «Бетиса». Начало игры — в 23.00 по московскому времени.
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