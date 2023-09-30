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Испания

Сегодня, 08:34

Куртуа: «Думаю, «Челси» ошибся в отношении Кепы»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре голкипера мадридцев Кепы Аррисабалаге.

«Думаю, «Челси» ошибся в отношении этого парня. Он отличный вратарь, который очень силен. Не сомневаюсь, что он входит в топ-5 лучших вратарей мира в данный момент», — передает слова бельгийца Defensa Central.

Куртуа выбыл на длительный период времени из-за травмы колена. Из-за этого «Реал» арендовал Аррисабалагу у «Челси» до конца сезона.

В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер провел пять матчей, в которых пропустил пять голов.

Кепа Аррисабалага
Тибо Куртуа
ФК Реал
ФК Челси
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