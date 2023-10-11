Куртуа: «Азар завершил карьеру? Я не удивлен»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на заявление экс-одноклубника Эдена Азара, который ранее объявил о завершении карьеры.

«Это не стало неожиданностью. В сентябре мы ходили вместе обедать, и я почувствовал, что он уже все решил, несмотря на то что у него были предложения. Просто я не знал, когда он объявит об этом», — цитирует вратаря Madrid Universal.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.