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Испания

Сегодня, 20:16

Куртуа — о первом матче после травмы: «Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после матча против «Кадиса» (3:0) в 34-м туре испанской ла лиги.

«Это очень хороший день. Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала». Сначала я думал, что больше не сыграю в этом сезоне, потом поставил цель, но снова получил травму. В конце концов мне удалось вернуться», — приводит слова Куртуа Madrid Zone.

31-летний бельгиец провел первый матч за «Реал» с августа 2023 года. Изначально Куртуа получил травму крестообразных связок, но незадолго до возвращений в строй получил еще одно повреждение.

Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
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