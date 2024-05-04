Куртуа — о первом матче после травмы: «Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после матча против «Кадиса» (3:0) в 34-м туре испанской ла лиги.

«Это очень хороший день. Очень рад снова почувствовать себя голкипером «Реала». Сначала я думал, что больше не сыграю в этом сезоне, потом поставил цель, но снова получил травму. В конце концов мне удалось вернуться», — приводит слова Куртуа Madrid Zone.

31-летний бельгиец провел первый матч за «Реал» с августа 2023 года. Изначально Куртуа получил травму крестообразных связок, но незадолго до возвращений в строй получил еще одно повреждение.