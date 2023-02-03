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Испания

Сегодня, 02:50

Куртуа: «Рад, что у рефери хватило смелости удалить Паулисту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании. Бельгиец в третьей встрече подряд не пропустил голов.

«У нас было три игры с сухим счетом, но я бы предпочел пропустить в игре против «Реал Сосьедад», но победить. Мы улучшили оборону. Сегодня был хороший матч.

Нужно немного защищать Винисиуса. Он очень экспрессивный парень, много двигается с мячом, а защитникам это не нравится. Во многих матчах соперники били много ему по ногам. Я рад, что у рефери хватило смелости удалить Паулисту», — цитирует Football Espana Куртуа.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.

 
2&nbsp;февраля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Реал» переиграл «Валенсию»
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Анчелотти считает, что Винисиус сыграл решающую роль в матче с «Валенсией»