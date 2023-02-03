Анчелотти считает, что Винисиус сыграл решающую роль в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании. Он считает, что второй тайм был лучше первого.

«Во втором тайме было проще выкладываться на поле. Винисиусу в первом тайме пришлось непросто, но во втором он сыграл решающую роль благодаря своему физическому уровню», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.