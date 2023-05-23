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Испания

Сегодня, 17:35

Ла лига раскритиковала работу органов по борьбе с расизмом и просит расширить полномочия

Виталий Косик
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Руководство ла лиги просит предоставить организации больше дисциплинарных полномочий для борьбы с расизмом в футболе.

Руководство чемпионата раскритиковала работу государственных органов Испании за халатность по борьбе с ксенофобией и расизмом.

На данный момент организация может отправлять послематчевые отчеты с инцидентами в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией.

На данный момент лига приводит поданные в государственные органы жалобы на случаи проявления расизма в матчах турнира в адрес Иньяки и Нико Уильямс из «Атлетика», форварда «Реала» Винисиуса, защитника «Кадиса» Акапо и Самуэля Чуквуезе из «Вильярреала».

Руководство лиги в ближайшие дни официально попросит внести поправки в законодательство, чтобы получить возможность лично наказывать нарушителей.

Также ла лига и RFEF запустят кампанию «Вместе против расизма», которая будет распространяться на телевизионные трансляции, социальные сети и рекламу на стадионах.

Ранее сообщалось, что семь человек были арестованы в связи с двумя отдельными расистскими инцидентами с участием Винисиуса.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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