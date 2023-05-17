Лапорта одобрил желание Алемани продолжить работу в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта одобрил желание спортивного директора сине-гранатовых Матеу Алемани остаться в клубе, сообщает Sport.es.

Встреча между руководителями каталонцев состоялась в среду 17 мая.

Ранее стало известно, что Алемани передумал переходить в «Астон Виллу», с которой предварительно достиг соглашения.

Алемани работает в «Барселоне» с марта 2021 года.

В сезоне-2022/23 «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. На данный момент команда опережает идущий на втором месте «Реал» на 14 очков.