Модрич считает, что Анчелотти достоин остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что главный тренер команды Карло Анчелотти достоин сохранить свой пост в мадридском клубе после вылета из Лиги чемпионов.

«Анчелотти достоин продолжать работу в «Реале». В свой второй приход он выиграл с командой все возможные трофеи. Прошлый сезон был невероятный, но в этот раз мы проиграли. Мы показали довольно неплохие результаты в Кубке и Лиге чемпионов. Поэтому я не сомневаюсь, что Анчелотти останется», — цитирует игрока Cope.

Вчера, 17 мая, «Реал» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ с общим счетом 1:5.

«Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.