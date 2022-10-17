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Испания

Сегодня, 08:58

Лапорта зашел в судейскую после матча с «Реалом» и требовал разъяснить некоторые моменты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зашел в судейскую комнату после матча 9-го тура ла лиги с «Реалом» (1:3). Об этом сообщает Marca.

«Когда матч закончился, и судейская бригада находилась в раздевалке, президент «Барселоны» Жоан Лапорта вошел в комнату и неоднократно просил разъяснений по поводу определенных ситуаций во время игры. В связи с этим ему было предложено покинуть судейскую, обошлось без дальнейших происшествий», — говорится в отчете судьи Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

По данным источника, Лапорта остался недоволен тем, что не был назначен пенальти после падения нападающего Роберта Левандовски на 75-й минуте, а также из-за 11-метрового после фола Эрика Гарсии на Родриго на 90-й минуте.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

Источник: https://www.marca.com/claro-mx/futbol-internacional/barcelona/2022/10/16/634c3f8f22601d2e158b45ab.html
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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