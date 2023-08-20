Личка назвал четыре места, которые Захарян обязан посетить в Испании

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал «СЭ», какие места стоит посетить полузащитнику Арсену Захаряну в Испании.

«Надо ехать в Барселону. Это красивый город. Сан-Себастьян тоже очень-очень красивый. Я бы ему еще предложил приехать в регион, Аликанте, где я жил. Там паэлья, хорошее красное вино! Еще надо посетить Гранаду. В Барселоне все надо посмотреть. Еда, культура! Арсен будет как в раю! Но сначала нужно сконцентрироваться на футболе. Желаю ему быть успешным в Европе и играть там долго», — сказал Личка «СЭ».

Личка выступал за испанский клуб «Орадада» с 2006 по 2008 год.

19 августа «Реал Сосьедад» заключил контракт с 20-летним Захаряном до конца сезона-2028/29.