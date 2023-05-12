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Испания

Сегодня, 19:18

«Ливерпуль» готов заплатить 50 миллионов евро за Усмана Дембеле

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» хочет подписать вигера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации El Nacional, английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за 25-летнего игрока в предстоящее трансферное окно. Данная сумма в контракте Дембеле действительна только летом 2023 года.

В его подписании также заинтересованы «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Дембеле провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Он выступает за каталонский клуб с 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: El Nacional
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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