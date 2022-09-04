Лопетеги объяснил, почему «Севилья» проиграла «Барселоне»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражения своей команды в 4-м туре ла лиги от «Барселоны» (0:3). У клуба уже три неудачи в текущем розыгрыше.

«В начале игры мы смотрелись лучше, были моменты. Но потом «Барселона» показала свой класс. Мы не сложили руки, пытались бороться, что-то показывали. Но совершали ошибки в обороне», — цитирует Лопетеги Marca.

После 4-х туров ла лиги «Севилья» набрала 1 очко и расположилась на 17-м месте.

В пятом туре «Севилья» сыграет в гостях с «Вильярреалом» (10 сентября).