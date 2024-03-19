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Испания

19 марта, 22:59

Фигу: «Феликс очень талантлив, но ему нужно быть более злым»

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Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу оценил игру нападающего «Барселоны» Жоау Феликса в сезоне-2023/24.

Португалец выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Атлетико».

«Феликс очень талантлив, но ему нужно быть более злым, хотеть большего. Но все такие, какие они есть, и иногда это очень трудно изменить. Жоау показал, что обладает многими качествами», — цитирует Фигу Marca.

В нынешнем сезоне 24-летний Феликс провел 34 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Аренда футболиста рассчитана до конца июня 2024 года.

Жоау Феликс
Луиш Фигу
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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