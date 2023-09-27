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Испания

Сегодня, 00:35

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Мальоркой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фермин Лопес.
Фото Reuters
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«Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма де Майорка.

Нападающий Ведат Мурики на 8-й минуте встречи открыл счет. В конце первого тайма каталонцы отыгрались — гол забил Рафинья. Однако перед самым перерывом хозяев вновь вышли вперед юлагодаря голу Абдона Пртаса.

После перерыва каталонцам удалось отыграться и уйти от поражения. На 75-й минуте забил Фермин Лопес.

«Барселона» набрала 17 очков и осталась на первом месте в турнирной таблице. «Мальорка» с 6 очками занимает 15-ю строчку.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:2
Барселона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
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