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«Реал» — «Лас Пальмас»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал» на своем поле сыграет против «Лас Пальмас» 27 сентября в 20:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» на своем поле сыграет против ФК «Лас Пальмас» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 20:00 по московскому времени.
Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Лас Пальмас» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Лас-Пальмас

Последняя очная встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:0. «Реал» после 6 туров набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Лас Пальмас» 5 очков и текущее 17-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Реал
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