«Жирона» уступила «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании

«Мальорка» одержала победу над «Жироной» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 3:2.

У красно-черных дублем отметился Абдон Пратс, забив один гол с пенальти, и еще один мяч забросил Кайл Ларин. У бело-красных в этой игре отличились Кристиан Стуани, который реализовал пенальти, и Савио.

«Мальорка» с 68-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Антонио Раилло за неспортивное поведение.

Команда Хавьера Агирре вышла в полуфинал Кубка, «Жирона» закончила свое выступление в турнире.