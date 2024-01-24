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Испания

24 января, 23:34

«Жирона» уступила «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании

Алина Савинова
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«Мальорка» одержала победу над «Жироной» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 3:2.

У красно-черных дублем отметился Абдон Пратс, забив один гол с пенальти, и еще один мяч забросил Кайл Ларин. У бело-красных в этой игре отличились Кристиан Стуани, который реализовал пенальти, и Савио.

«Мальорка» с 68-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Антонио Раилло за неспортивное поведение.

Команда Хавьера Агирре вышла в полуфинал Кубка, «Жирона» закончила свое выступление в турнире.

Испания. Кубок. 1/4 финала
24 янв, 21:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
3:2
Жирона
Футбол
ФК Жирона
ФК Мальорка
2
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