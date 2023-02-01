Модрич отклонил новые предложения из Саудовской Аравии и МЛС

Сегодня, 17:53
Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил новые предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но ответил на них отказом. Он хочет провести еще один сезон в испанской команде, сообщает AS.
Действующий контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.
37-летний хорват не раз объяснил, что планирует завершить карьеру в мадридском клубе. Модрич выиграл с «Реалом» трижды чемпионат Испании, пять раз — Лигу чемпионов, по четыре раза — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за мадридский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования