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Испания

Сегодня, 17:53

Модрич отклонил новые предложения из Саудовской Аравии и МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил новые предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но ответил на них отказом. Он хочет провести еще один сезон в испанской команде, сообщает AS.

Действующий контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.

37-летний хорват не раз объяснил, что планирует завершить карьеру в мадридском клубе. Модрич выиграл с «Реалом» трижды чемпионат Испании, пять раз — Лигу чемпионов, по четыре раза — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за мадридский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

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1.85
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Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Лука Модрич
ФК Реал
0
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