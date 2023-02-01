Модрич отклонил новые предложения из Саудовской Аравии и МЛС

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил новые предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но ответил на них отказом. Он хочет провести еще один сезон в испанской команде, сообщает AS.

Действующий контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.

37-летний хорват не раз объяснил, что планирует завершить карьеру в мадридском клубе. Модрич выиграл с «Реалом» трижды чемпионат Испании, пять раз — Лигу чемпионов, по четыре раза — Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за мадридский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.