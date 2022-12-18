«МЮ» возобновил интерес к де Йонгу

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг может продолжить карьеру в АПЛ. Футболистом снова интересуется «МЮ», сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, игрока в команде хочет видеть лично главный тренер Эрик Тен Хаг, который считает, что голландец может добавить креатива «МЮ». Сам футболист хотел бы остаться в «Барселоне».