Йович рассказал, почему не смог заиграть в «Реале»

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович высказался об этапе карьеры, проведенном в «Реале».

«Отличный опыт для меня. Быть частью лучшего клуба мира — большая честь для меня. Но я считаю, что перешел в «Реал» слишком рано. А потом Карим Бензема раскрылся и заслуженно выиграл «Золотой мяч». А еще мне не очень везло: сначала началась пандемия коронавируса, потом меня останавливали травмы... Но для меня время в «Реале» стало большим опытом», — приводит слова футболиста Marca со ссылкой на ATV.

«Реал» купил нападающего за 63 миллиона евро в 2019 году у «Айнтрахта». Летом 2022 года он перешел свободным агентом в итальянскую «Фиорентину».