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Испания

Сегодня, 17:04

Йович рассказал, почему не смог заиграть в «Реале»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Фиорентины» Лука Йович высказался об этапе карьеры, проведенном в «Реале».

«Отличный опыт для меня. Быть частью лучшего клуба мира — большая честь для меня. Но я считаю, что перешел в «Реал» слишком рано. А потом Карим Бензема раскрылся и заслуженно выиграл «Золотой мяч». А еще мне не очень везло: сначала началась пандемия коронавируса, потом меня останавливали травмы... Но для меня время в «Реале» стало большим опытом», — приводит слова футболиста Marca со ссылкой на ATV.

«Реал» купил нападающего за 63 миллиона евро в 2019 году у «Айнтрахта». Летом 2022 года он перешел свободным агентом в итальянскую «Фиорентину».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ювентус
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24%

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Ф2(-1)

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2.02
Лука Йович
ФК Реал
ФК Фиорентина
1
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