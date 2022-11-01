Йович рассказал, почему не смог заиграть в «Реале»

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Нападающий «Фиорентины» Лука Йович высказался об этапе карьеры, проведенном в «Реале».
«Отличный опыт для меня. Быть частью лучшего клуба мира — большая честь для меня. Но я считаю, что перешел в «Реал» слишком рано. А потом Карим Бензема раскрылся и заслуженно выиграл «Золотой мяч». А еще мне не очень везло: сначала началась пандемия коронавируса, потом меня останавливали травмы... Но для меня время в «Реале» стало большим опытом», — приводит слова футболиста Marca со ссылкой на ATV.
«Реал» купил нападающего за 63 миллиона евро в 2019 году у «Айнтрахта». Летом 2022 года он перешел свободным агентом в итальянскую «Фиорентину».
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