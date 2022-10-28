Неймар оправдан по делу о коррупции при его переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар оправдан по делу о коррупции при его трансфере из бразильского «Сантоса» в испанскую «Барселону». Об этом сообщает ESPN.

Истец, бразильская инвестиционная компания DIS, помимо Неймара обвиняла его родителей, «Барселону» и «Сантос», бывших президентов «Барсы» Хосепа Марию Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего президента «Сантоса» Одилио Родригеса. Отмечается, что испанская прокуратура оправдала всех причастных к сделке.

После того как все обвиняемые были выслушаны, прокурор заявил, что в этом деле нет даже намека на преступление.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Его подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в каталонский клуб.

30-летний бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, провел за испанский клуб 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 результативных передач.