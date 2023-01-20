Депай — о переходе в «Атлетико»: «Я горю желанием показать, на что способен»

Новичок «Атлетико» Мемфис Депай прокомментировал переход в мадридский клуб.

«Все прошло отлично и очень быстро. У меня сложился хороший разговор с тренером, и я горю желанием показать, на что способен. Я играл против них в прошлом году и был впечатлен стадионом, интенсивностью игры и их боевым духом. Это очень большой клуб, с впечатляющей историей и хорошей командой. Я слышал много хороших историй о них. Они хотели подписать меня, и это очень важно», — приводит Football Espana слова Депая.

Сегодня, 20 января, стало известно о том, что Депай подписал контракт с «Атлетико» на 2,5 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Барселону» всего 4 матча во всех турнирах и забил один гол.

«Атлетико» идет на 4-й позиции в турнирной таблице Испании (28 очков).