Новичок «Барселоны» Гюндоган рассказал, как попрощался с Гвардиолой

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводил его в новую команду.

На пресс-конференции, футболист сообщил, что связался со специалистом по телефону после своего трансфера и поблагодарил за совместную работу. Испанец также пожелал игроку успехов в новой команде.

32-летний футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.