Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:04

Новичок «Барселоны» Гюндоган рассказал, как попрощался с Гвардиолой

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводил его в новую команду.

На пресс-конференции, футболист сообщил, что связался со специалистом по телефону после своего трансфера и поблагодарил за совместную работу. Испанец также пожелал игроку успехов в новой команде.

32-летний футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казакова
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гюндоган рассказал о желании завоевать с «Барселоной» Лигу чемпионов