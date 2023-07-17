Гюндоган рассказал о желании завоевать с «Барселоной» Лигу чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о готовности завоевать с командой Лигу чемпионов.

«Лигу чемпионов сложно выиграть. Я верю и знаю, что могу привнести в команду хорошие знания о том, как это сделать. Это то, чего хочет каждый игрок. Я думаю, сейчас можно видеть, что у нас есть план, и я думаю, что клуб на правильном пути, чтобы снова блистать в Европе», — цитирует Гюндогана The Athletic.

32-летний футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.