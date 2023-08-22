Новиков рассчитывает, что Захарян сделает шаг вперед в Испании

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Любой молодой футболист должен думать о футболе. Время летит очень быстро, нельзя отвлекаться. Очень рассчитываю на то, что в чемпионате Испании Захарян сделает шаг вперед. Рядом с партнерами высокого уровня, при игре в Лиге чемпионов, это должно пойти ему на пользу. Он обладает всеми качествами, чтобы играть на высоком уровне. Потянет ли Захарян уровень «Барсы»? Почему нет? Переход в «Реал Сосьедад» это доказывает. Он может еще больше развить себя и перейти на более высокий уровень», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

19 августа испанский клуб объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.