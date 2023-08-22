Захарян: «Первый день в «Реал Сосьедад» получился сложным, тяжелый медосмотр»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как прошли его первые дни в испанском клубе.

«Первый день получился сложным, потому что были перелет, заселение, подписание контракта, тяжелый медосмотр. На следующий день здорово потренировался, с командой познакомился. Почему «Реал Сосьедад»? Потому что они захотели сделать трансфер, а я только с радостью в ла лигу. Я сразу согласился. Ожиданий у меня прям не было каких-то от клуба. У них хорошая база, суперинфраструктура, и мне все нравится. Суперкоманда, хороший тренер. Сейчас еще познакомлюсь с городом, и вообще будет отлично», — приводит слова игрока «Okko Спорт».

Также 20-летний футболист рассказал, как общается с главным тренером команды.

«В общении помогает второй тренер, который переводит мне на английский, потому что Альгуасиль разговаривает только по-испански. Думаю, что со временем подтяну испанский и будем уже лично общаться. Давид Сильва или Валерий Карпин? (смеется) Тяжелый вопрос, тяжелый. Скажу, что 50 на 50. Вместе. Они два мастера», — сказал Захарян.

19 августа испанский клуб объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.