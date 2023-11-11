«Осасуна» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью в матче ла лиги

«Осасуна» дома сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 13-го тура ла лиги — 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме. За хозяев гол забил Анте Будимир, у гостей отличился Альберто Молейро.

После этой игры «Лас-Пальмас» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Осасуна» с 14 очками идет на 12-й позиции.

Другой матч дня «Гранада» — «Хетафе» также завершился результативной ничьей — 1:1.

Темно-синие располагаются на 11-й позиции в ла лиге (16 очков). «Насриды» занимают 19-е место (7).