Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:25

«Осасуна» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью в матче ла лиги

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Осасуна» дома сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 13-го тура ла лиги — 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме. За хозяев гол забил Анте Будимир, у гостей отличился Альберто Молейро.

После этой игры «Лас-Пальмас» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Осасуна» с 14 очками идет на 12-й позиции.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:1
Лас-Пальмас

Другой матч дня «Гранада» — «Хетафе» также завершился результативной ничьей — 1:1.

Темно-синие располагаются на 11-й позиции в ла лиге (16 очков). «Насриды» занимают 19-е место (7).

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 20:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Хетафе

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Гранада
ФК Лас-Пальмас
ФК Осасуна
ФК Хетафе
0
Читайте также
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Валенсия»: прямая трансляция матча ла лиги