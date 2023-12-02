«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнет игру на скамейке запасных

«Осасуна» и «Реал Сосьедад» опубликовали стартовые составы на матч 15-го тура испанской ла лиги.

Встреча пройдет на домашнем стадионе «Осасуны» в Памплоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян начнет игру на скамейке запасных.

«Осасуна»: Эррера, Круз, Д. Гарсия, Торро, Аймар, Аресо, Р. Гарсия, Гомес, Будимир, Мохика, Катена.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Барренечеа, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Садик.