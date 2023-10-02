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Испания

Сегодня, 16:14

Перес и Анчелотти извинились перед игроком «Жироны» за фол Начо

Руслан Минаев
Флорентино Перес (справа) и Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер клуба Карло Анчелотти лично извинились перед вингером «Жироны» Кристианом Порту за фол защитника мадридцев Начо, сообщает Cadena Ser со ссылкой на Carrusel Deportivo.

Момент произошел в концовке матча 8-го тур ла лиги, когда защитник «сливочных» совершил грубый подкат, за что был удален. «Реал» победил со счетом 3:0.

После игры Перес позвонил Порту и принес свои извинения. То же самое сделал и Анчелотти.

Ранее прощения за фол попросил и Начо, подчеркнув, что надеется на то, что Порту быстро вернется в строй.

Карло Анчелотти
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Жирона
ФК Реал
Флорентино Перес
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