Первый тренер Иосифова допустил, что футболист может из «Вильярреала»

Первый тренер полузащитника «Вильярреала» Никиты Иосифова Владимир Парусов допустил, что российский футболист может уйти из испанского клуба.

«Никита Иосифов близок к уходу из «Вильярреала»? Все возможно. Есть вариант, что Никита уйдет из испанского клуба. Сейчас много нюансов, почему Иосифов может покинуть «Вильярреал», но это надо спрашивать у самого игрока. В приоритете у футболиста не Россия, он хочет остаться играть в Европе», — приводит слова Парусова Sport24.

22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры «Локомотива».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол. Его соглашение с испанской командой рассчитано до 2026 года.