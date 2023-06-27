Полузащитник «Вильярреала» Парехо хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Relevo.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави еще зимой связывался с игроком.

Сообщается, что клуб готов отпустить игрока бесплатно этим летом несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2024 года.

34-летний Парехо хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Также у игрока напряженные отношения с наставником «Вильярреала» Кике Сетьеном.

В текущем сезоне он сыграл 50 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.