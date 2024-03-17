Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

17 марта, 17:01

Пике назвал Гвардиолу и Артету лучшей заменой для Хави в «Барселоне»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о том, какой специалист мог бы стать наилучшей заменой для главного тренера каталонской команды Хави.

В январе Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

«Для того чтобы тренировать «Барселону», нужен тренер определенного типа, понимающий манеру игры «Барсы», поэтому вариантов не так много. Я думаю, что в числе кандидатов находится Гвардиола, потому что у него есть прошлое в клубе, и он лучший тренер на данный момент, а также Артета. Он тоже понимает «Барселону» и играл за этот клуб», — цитирует Пике COPE.

Ранее Хави заявил, что покинет «Барселону», даже если команда выиграет Лигу чемпионов.

На данный момент «Барселона» идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хави набрала 61 очко за 28 матчей. Следующую игру сине-гранатовые проведут против «Атлетико».

Жерар Пике
Хави Эрнандес (Хави)
Хосеп Гвардиола
Футбол
Микель Артета
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Реале» считают, что Винисиус наносит ущерб репутации клуба

«Сельта» в гостях обыграла «Севилью»