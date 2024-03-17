В «Реале» считают, что Винисиус наносит ущерб репутации клуба

В «Реале» растет беспокойство из-за поведения форварда команды Винисиуса Жуниора, сообщает Sports.es.

По информации источника, руководство мадридцев разочаровано из-за того, что Винисиус вызывает враждебное отношение фанатов на многих гостевых стадионах, где выступает команда.

По мнению боссов «Реала», ситуация создает лишнее давление не только на 23-летнего бразильца, но и на остальных игроков «сливочных».

Отмечается, что в «Реале» пытались повлиять на провокационное поведение Винисиуса, но не добились успеха.

Ранее сообщалось, что фанаты «Осасуны» кричали: «Винисиус, умри» во время матча против «Реала» (2:4) в 29-м туре испанской ла лиги.

15 марта «Реал» потребовал наказать фанатов «Барселоны» и «Атлетико», оскорблявших Винисиуса перед матчами своих команд в 1/8 Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Винисиус провел 28 матчей за «Реал», забил 18 голов и сделал 8 результативных передач.