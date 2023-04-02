Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:15

Пике рассказал, как его оштрафовал Гвардиола а «Барселоне»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-футболист «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как Хосеп Гвардиола оштрафовал его во время совместной работы в каталонском клубе.

«У нас были отличные отношения, но в последний год работы у нас было напряжение в общении. Как-то во время празднования Нового года я заболел, из-за чего Пеп решил оставить меня дома и не взял на матч», — цитирует Пике AS.

Футболист добавил, что тренер тогда выписал ему штраф в размере 12 тысяч евро и заставил организовать ужин для одноклубников.

Пике завершил карьеру в конце 2022 года.

Жерар Пике
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» установила рекорд ла лиги по сухим матчам за первые 27 туров

Пике: «Для «Барселоны» было бы невероятно, если бы Месси вернулся»