Пике: «Для «Барселоны» было бы невероятно, если бы Месси вернулся»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонскую команду.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.

«Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю. Конечно, для всей «Барселоны» было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят. И только время покажет, что получится в итоге», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.