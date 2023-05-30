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Испания

Сегодня, 01:06

Пирло сыграет в испанской медиалиге

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло примет участие в Кингс Лиге — испанской медиалиге, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на сообщение руководителей турнира в Twitch.

Сообщается, что 44-летний итальянец проведет несколько матчей. Ранее в испанской медиалиге сыграл Серхио Агуэро.

Кингс Лига — испанский медиафутбольный турнир, организатором которого является Жерар Пике. Матчи проходят в формате 7х7.

24 мая Пирло покинул турецкий «Фатих Карагюмрюк», который возглавлял с июня 2022 года.

Андреа Пирло
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