Полузащитник «Атлетико» Витсель: «Сейчас я играю меньше, но продолжаю усердно работать»

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне.

«Я чувствую себя хорошо, настроен позитивно, — цитирует AS Витселя. — Конечно, сейчас я играю меньше, но продолжаю усердно работать каждый день и готов к тому, что мне дадут шанс. Всегда лучше, когда ты играешь, но я так же счастлив, как в первый день, когда пришел сюда. Сейчас у нас нет трех игр в неделю, физически стало легче. С января мы находимся в хорошей форме, хотим закончить сезон как можно лучше».

В нынешнем сезоне 34-летний бельгиец провел за «Атлетико» 33 матча во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 57 очов в 28 матчах.