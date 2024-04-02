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Испания

2 апреля, 12:36

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о своей трудовой этике

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Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о своих дополнительных тренировках в дни выходных.

«Даже когда у команды выходной, я не могу пропустить тренировку», — приводит слова Педри The Residency.

В текущем сезоне 21-летний Педри провел 24 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 80 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года.

После 30 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место, набрав 67 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.

Футбол
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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