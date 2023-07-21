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Испания

Сегодня, 00:22

Полузащитник «Реала Сосьедада» Давид Сильва порвал крестообразные связки

Евгений Козинов
Корреспондент
Давид Сильва.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной на тренировке.

Как сообщает официальный сайт клуба, 37-летний испанец повредил переднюю крестообразную связку левого колена. На следующей неделе игроу предстоит медицинский осмотр, после которого станут известны точные сроки восстановления.

Сильва перешел в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в августе 2020 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Сильва сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.

Давид Сильва
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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