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Испания

Сегодня, 07:55

«Сельта» подписала воспитанника 22-летнего «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Карлос Дотор перешел из «Реала» в «Сельту». 22-летний испанец подписал пятилетний контракт.

«Реал» хочет выразить свою признательность Дотору и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении на сайте мадридского клуба.

Дотор является воспитанником «Реала». Несколько раз он попадал в заявку основной команды, но на поле в официальных матчах не выходил. Дебютировал он за первую команду в предсезонном товарищеском матче в 2021 году против «Рейнджерс».

Также на его счету 25 голов и 4 голевые передачи в 88 матчах за «Кастилью».

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