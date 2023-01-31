Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешел в «Эспаньол»

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешел в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает сайт испанской команды.

В текущем сезоне 29-летний футболист не провел за команду из Виго ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что у игрока случился конфликт с тренерским штабом «Сельты».

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету Суареса четыре гола и шесть результативных передач в 38 встречах.