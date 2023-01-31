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Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешел в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает сайт испанской команды.
В текущем сезоне 29-летний футболист не провел за команду из Виго ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что у игрока случился конфликт с тренерским штабом «Сельты».
В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету Суареса четыре гола и шесть результативных передач в 38 встречах.
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