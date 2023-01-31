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Испания

Сегодня, 18:12

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешел в «Эспаньол»

Иван Шитик
Корреспондент
Денис Суарес.
Фото ФК «Эспаньол»
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Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перешел в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает сайт испанской команды.

В текущем сезоне 29-летний футболист не провел за команду из Виго ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что у игрока случился конфликт с тренерским штабом «Сельты».

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету Суареса четыре гола и шесть результативных передач в 38 встречах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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