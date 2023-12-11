Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:19

Прерванный из-за смерти болельщика матч ла лиги доиграют 11 декабря

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Гранада» — «Атлетик».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Стало известно, когда будет доиграна встреча между «Гранадой» и «Атлетиком» в 16-м туре испанской ла лиги.

Матч будет доигран в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба ла лиги. Команды продолжат встречу в 23.00 по московскому времени.

Игра между «Гранадой» и «Атлетиком», которая проходила 10 декабря, была остановлена на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Атлетика». Встречу прервали из-за сердечного приступа у одного из болельщиков на стадионе. Позже стало известно, что он скончался.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Гранада
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Политолог напомнил о давнем отказе Европы от российского газа
Склад на площади 400 кв. м загорелся в Московской области
Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном
Иосиф Пригожин попал в больницу
Популярное видео
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Матч «Кадиса» и «Осасуны» в ла лиге завершился ничьей

«Жирона» обыграла «Барселону» и вернулась на первое место в ла лиге