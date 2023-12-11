Прерванный из-за смерти болельщика матч ла лиги доиграют 11 декабря

Стало известно, когда будет доиграна встреча между «Гранадой» и «Атлетиком» в 16-м туре испанской ла лиги.

Матч будет доигран в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба ла лиги. Команды продолжат встречу в 23.00 по московскому времени.

Игра между «Гранадой» и «Атлетиком», которая проходила 10 декабря, была остановлена на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу «Атлетика». Встречу прервали из-за сердечного приступа у одного из болельщиков на стадионе. Позже стало известно, что он скончался.