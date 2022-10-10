Президент «Барселоны» сообщил о желании клуба установить статую в честь Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о желании руководства клуба установить статую в честь форварда Лионеля Месси.

«Мы построим статую Лео Месси за пределами «Камп Ноу». Решение принято», — цитирует Лапорту Goal.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят, чтобы аргентинец вернулся в «Барселону», в составе которой футболист играл с 2005 по 2011 год.

В команде он провел 776 матчей во всех турнирах, набрав 670 голов и сделав 302 ассиста. Вместе с «Барсой» он выиграл 35 наград. В 2021 году Месси перешел в «ПСЖ». Его контракт рассчитан до 2023 года.