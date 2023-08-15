Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:17

Перес о травмах Куртуа и Милитао: «В «Реале» никто никогда не сдается»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал травмы игроков на старте сезона-2023/24.

Ранее на длительные сроки из-за разрывов крестообразных связок колена выбыли вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

«Легенда нашего клуба возникла на основе ценностей, которыми он обладает. Они помогают преодолевать невзгоды. Быть мадридистом — это образ жизни, правильное отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся по жизни.

Мы уверены, что Милитао и Куртуа снова станут опорой этой команды благодаря своей работе и усилиям. Дорогой Тибо, дорогой Эдер… Мы хотим передать вам всю нашу любовь. Будем ждать вашего возвращения. Здесь никто никогда не сдается», — сказал Перес на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет искать замену Милитао. После травмы Куртуа, мадридцы арендовали вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Тибо Куртуа
ФК Реал
Флорентино Перес
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, когда Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад»