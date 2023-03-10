Прокуратура Испании предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции

Прокуратура Испании предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, сообщает Франс Пресс.

«Барселона» установила и поддерживала строго конфиденциальное устное соглашение с Негрейрой, чтобы он на правах вице-президента Технического арбитражного комитета (CTA) за деньги совершал действия, выгодные «Барселоне» в судействе", — говорится в сообщении прокуратуры.

«Барселоне» были предъявлены обвинения как юридическому лицу, помимо этого, ответчиками будут также бывшие президенты испанского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также сам Негрейра.

Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллиона евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Сам Негрейра уже дал показания и заявил, что денежные выплаты были осуществлены за консультационную работу и не являлись взяткой за то, чтобы судьи относились к «Барселоне» более благосклонно.

Позднее стало известно, что «Барселона» может лишиться очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании или быть исключена из ла лиги в случае, если вина клуба будет доказана.