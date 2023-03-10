Анчелотти о желании видеть Мбаппе в «Реале»: «Я никогда не отвечу на этот вопрос»

Сегодня, 15:52
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, хочет ли он видеть форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в составе мадридского клуба.
«Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели... Это вопрос, на который я никогда не отвечу», — цитирует специалиста El Espanol.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2025 года.
Прошлым летом сообщалось, что 24-летний француз согласовал контракт с «Реалом», но затем «ПСЖ» объявил о продлении соглашения с Мбаппе.
В этом сезоне на счету форварда 30 голов и 8 результативных передач в 31 матче.