0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:52

Анчелотти о желании видеть Мбаппе в «Реале»: «Я никогда не отвечу на этот вопрос»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, хочет ли он видеть форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в составе мадридского клуба.

«Вы можете задать мне этот вопрос сегодня, через три месяца, через две недели... Это вопрос, на который я никогда не отвечу», — цитирует специалиста El Espanol.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2025 года.

Прошлым летом сообщалось, что 24-летний француз согласовал контракт с «Реалом», но затем «ПСЖ» объявил о продлении соглашения с Мбаппе.

В этом сезоне на счету форварда 30 голов и 8 результативных передач в 31 матче.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Мбаппе после выбора между Парижем и Мадридом: «ПСЖ», не «Реал»
Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и пока не рассматривает уход из клуба
Хесе: «Зная Переса, могу сказать, что дверь в «Реал» для Мбаппе, возможно, уже закрыта»
«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов
Гути: «Если Мбаппе захочет в «Реал», он должен перейти с опущенной головой»
Мбаппе назвал условия, при которых он готов перейти в «Реал»
Месси недоволен атмосферой в «ПСЖ» из-за того, что клуб строит проект вокруг Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Испании: «Реал» — «Эспаньол», «Атлетик» — «Барселона» и другие матчи 25-го тура