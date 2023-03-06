Рафинья объяснил, почему в матче с «Валенсией» пенальти ударил Торрес

Сегодня, 13:43
Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, почему в матче с «Валенсией» (1:0) пенальти ударил Ферран Торрес, а не Ансу Фати, который тоже хотел пробить одиннадцатиметровый.
Отметим, Торрес не смог забить пенальти на 55-й минуте.
«Мы еще до матча решили, кто будет пробивать пенальти. Я понимаю, что Ансу хотел ударить и расстроился, не получив возможность, но все было решено еще до начала игры», — цитирует Рафинью Marca.
После этого матча «Барселона» продолжает лидировать в ла лиги, набрав 62 очка. «Валенсия» идет на предпоследнем, 19-м месте (23 балла).