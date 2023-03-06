Йович: «В «Реале» было сложно приспособиться к лучшему клубу мира, сказывалось давление»

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Реале».

«Я покинул «Айнтрахт» слишком рано, и когда я пришел в «Реал», все внимание было приковано ко мне. Очень сложно приспособиться к лучшему клубу мира. Из-за травм и коронавируса на меня оказывалось несправедливое давление. Это было довольно печальным опытом. В «Фиорентине» же я могу развиваться, у нас есть все, чтобы побеждать и выиграть Лигу конференций в текущем сезоне», — приводит слова Йовича La Repubblica.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за 63 миллиона евро.

За мадридскую команду он провел 51 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Летом 2022 года сербский форвард покинул «сливочных» на правах свободного агента.